Из БПП вышел депутат Бублик

Нардеп Юрий Бублик был избран нардепом в одномандатном избирательном округе №145 Полтавской области

Из фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде официально вышел народный депутат Юрий Бублик, став внефракционным. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.

"Сообщаю о выходе народного депутата Бублика Юрия Васильевича из состава депутатской фракции партии Блок Петра Порошенко", - сказал он.

Бублика избрали нардепом в одномандатном избирательном округе №145 Полтавской области.

31 октября 2015 года народный депутат Тарас Батенко вышел из фракции Блока Петра Порошенко в Раде. Ранее БПП покинул его коллега Богдан Матковский.

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