Из БПП вышел депутат Бублик
23.02.2017 10:45
Нардеп Юрий Бублик был избран нардепом в одномандатном избирательном округе №145 Полтавской области
Юрий Бублик (фото - facebook.com/bublyk.yurii)
Из фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде официально вышел народный депутат Юрий Бублик, став внефракционным. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.
"Сообщаю о выходе народного депутата Бублика Юрия Васильевича из состава депутатской фракции партии Блок Петра Порошенко", - сказал он.
Бублика избрали нардепом в одномандатном избирательном округе №145 Полтавской области.
31 октября 2015 года народный депутат Тарас Батенко вышел из фракции Блока Петра Порошенко в Раде. Ранее БПП покинул его коллега Богдан Матковский.
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