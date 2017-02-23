USD:  26.97  27.26   EUR:  28.28  28.91  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Из БПП вышел депутат Бублик

23.02.2017 10:45
Нардеп Юрий Бублик был избран нардепом в одномандатном избирательном округе №145 Полтавской области
Из БПП вышел депутат Бублик
Юрий Бублик (фото - facebook.com/bublyk.yurii)

Из фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде официально вышел народный депутат Юрий Бублик, став внефракционным. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.

"Сообщаю о выходе народного депутата Бублика Юрия Васильевича из состава депутатской фракции партии Блок Петра Порошенко", - сказал он.

Бублика избрали нардепом в одномандатном избирательном округе №145 Полтавской области.

31 октября 2015 года народный депутат Тарас Батенко вышел из фракции Блока Петра Порошенко в Раде. Ранее БПП покинул его коллега Богдан Матковский.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 