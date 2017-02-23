МИД по итогам Мюнхена: Москва агрессивно срывает мирный процесс

Российская сторона в ходе переговоров в Мюнхене показала, что не имеет намерения выполнять минские соглашения, сообщил представитель украинского МИД

На встрече нормандской четверки в Мюнхене российская сторона показала, что не намерена выполнять условия минских соглашений. Об этом сегодня журналистам заявил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы сейчас в той ситуации, когда российская сторона в ходе переговоров в Мюнхене засвидетельствовала, что не имеет никакого намерения выполнять свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями", - сказал он.

Он добавил, что указ президента РФ о признании "паспортов", выданных в ОРДЛО, отказ российской стороны отдать приказ прекратить стрелять на территорию Украины по позициям ВСУ свидетельствует о том, что "Москва делает абсолютно агрессивные шаги и таким способом срывает весь минский и нормандский процесс".

18 февраля состоялась встреча в рамках нормандского формата в Мюнхене, на которой обсуждали выполнение минских соглашений.

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