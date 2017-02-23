Пекло: Вопрос Бандеры - это прошлое, а надо думать о будущем

По словам посла Польши, история важна для поляков и для украинцев, но есть и будущее, и будущее важнее

Украине и Польше необходимо думать о будущем, а вопрос Степана Бандеры - это прошлое. Об этом сегодня журналистам заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Украине Ян Пекло, передает корреспондент LIGA.net.

"Это история. История важна для поляков и для украинцев. Но есть и будущее, и будущее важнее. Нам нужно думать о будущем. Качиньский тоже думает про будущее... Многие, наверное, уже забыли, как он во время Революции Достоинства был на Майдане и кричал "Слава Украине!". Это яркий пример, что он проукраинский, а не наоборот", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, как можно расценивать недавнее заявление польского политика Ярослава Качиньского о том, что "Украина не войдет в Европу с Бандерой".

Посол Польши подчеркнул, что вопрос героизации Степана Бандеры в Украине никак не повлияет на отношения двух государств.

6 февраля глава правящей в Польше партии Право и Справедливость Ярослав Качиньский заявил, что восхваление лидера ОУН Степана Бандеры может создать препятствия в интеграции Украины в Европу.

Ранее Качиньский заявил, что из-за отношения Украины к Украинской повстанческой армии польско-украинские отношения под вопросом.

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