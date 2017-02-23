Рада провалила законопроект о запрете изъятия серверов при обыске

Документом предлагалось запретить изъятие электронных информационных систем или их частей при обыске, кроме случаев, если это необходимо для следствия

Верховная Рада провалила во втором чтении законопроект, запрещавший изъятие носителей информации при обыске. За проект изменений в Уголовный процессуальный кодекс по отдельным вопросам следственных действий с целью обеспечения дополнительных гарантий законности при их проведении N3719 проголосовали 197 депутатов при 226 минимально необходимых.



Как сообщает корреспондент LIGA.net, также парламентарии не поддержали предложение направить законопроект на доработку.



Документом предлагалось установить, что временное изъятие электронных информационных систем или их частей при обыске запрещается, за исключением тех случаев, когда такое изъятие необходимо для проведения следствия.



Отвечая на вопрос депутата Юрия Левченко, осталась ли в окончательной редакции законопроекта норма, согласно которой нельзя изымать носители информации без решения суда, глава комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин сказал: "Осталось так, как было, без решения суда - нельзя".



8 сентября 2016 года Рада приняла данный законопроект в первом чтении за основу.

26 января 2017 года сообщалось, что Печерский районный суд Киева арестовал серверы четырех операторов связи.

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