Нацсовет лишил лицензии Радио Вести в Харькове

Основанием для принятия такого решения в компании стали примененные ранее санкции и недостаточное количество программ на украинском языке в эфире

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение не продлевать лицензию для Радио Вести на вещание в Харькове. Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

"Национальный совет на заседании 23 февраля рассмотрел заявление и не продлил срок действия лицензии ООО "Телерадиоиздательская компания "Мастер", Харьков - эфирное местное радиовещание с использованием частоты 100,5 МГц, объем вещания - 24 часа в сутки, позывные Вести Радио", - сказано в сообщении.

Основанием для принятия такого решения в компании стали примененные ранее санкции и недостаточное количество программ на украинском языке в эфире (согласно закону о квотах, должно быть не менее 50%).

"В связи с нарушением ч.7 ст. 27, ч. 8 ст. 28 закона Украины о телевидении и радиовещании лицензиату было объявлено предупреждение решением регуляторного органа от 17 июля 2014 № 265. Также из-за нарушения требований ч. 5 ст. 9 закона до вещателя решением от 09 февраля 2017 № 99 применена санкция "взыскание штрафа" в размере 5% суммы лицензионного сбора. На момент рассмотрения вопроса продления лицензии на вещание эти решения оспариваются, но не отменены в судебном порядке, а следовательно, являются действующими", - сказано в заявлении.

Ранее сегодня СМИ сообщали, что с 1 марта с Радио Вести увольняются генеральный продюсер Виталий Докаленко, шеф-редактор информационной службы Ольга Куришко и программный директор Ирина Синченко.

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