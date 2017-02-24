Депутата Артеменко допрашивают в прокуратуре: пока как свидетеля

Нардепа допрашивают по уголовному делу, открытому после сообщения СМИ о якобы предложении политика передать Крым России "во временное пользование"

Народный депутат Андрей Артеменко, оказавшийся в эпицентре скандала после предложения передать Крым России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет, в пятницу, 24 февраля, пришел на допрос в прокуратуру. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.



"Нардеп Артеменко пришел на допрос к следователю прокуратуры АР Крым", - сообщила она.



Пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым в комментарии LIGA.net уточнила, что депутат, в отношении которого уже открыто уголовное производство, пока находится в статусе свидетеля, не подозреваемого.



19 февраля 2017 года издание New York Times обнародовало материал, в котором говорится, что якобы за неделю до отставки советника президента США Майкла Флинна Артеменко по неофициальным каналам передал в Белый дом собственное предложение об урегулировании российско-украинской войны.



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Нардеп якобы утверждал, что план урегулирования согласован с лицами из "ближайшего окружения Путина". По данным СМИ, план предполагает вывод российских войск из Донбасса и проведение в Украине референдума с вопросом о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет. В документе также якобы содержатся данные о коррупционных действиях президента Петра Порошенко.



20 февраля фракция Радикальной партии приняла решение исключить Артеменко из своих рядов.



21 февраля ГПУ сообщила об открытии уголовного производства в отношении депутата. Действия Артеменко квалифицированы как нарушение ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

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