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СБУ: Россия перечисляет террористам ЛНР миллиарды рублей

25.02.2017 11:44
Через специально созданный якобы благотворительный фонд российское правительство отправляет террористам в Донбассе миллиарды рублей
СБУ: Россия перечисляет террористам ЛНР миллиарды рублей

Террористы ЛНР получают финансирование из России через специально созданный якобы благотворительный фонд. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

На первый квартал этого года террористам нужно более 11 млрд рублей. Самостоятельно они могут собрать два миллиарда, а остальное получают от правительства РФ, согласно информации СБУ.

Деньги перечисляют через Фонд поддержки международных гуманитарных проектов, который зарегистрировал московский "Международный расчетный банк" в конце 2015 года.

Российские деньги идут в том числе и на пропаганду - на это выделяют 30 миллионов рублей. 

СБУ проверяет каналы финансирования российскими властями террористов ЛНР и ДНР в рамках нескольких уголовных дел. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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