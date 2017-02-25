СБУ: Россия перечисляет террористам ЛНР миллиарды рублей

Через специально созданный якобы благотворительный фонд российское правительство отправляет террористам в Донбассе миллиарды рублей

Террористы ЛНР получают финансирование из России через специально созданный якобы благотворительный фонд. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.



На первый квартал этого года террористам нужно более 11 млрд рублей. Самостоятельно они могут собрать два миллиарда, а остальное получают от правительства РФ, согласно информации СБУ.



Деньги перечисляют через Фонд поддержки международных гуманитарных проектов, который зарегистрировал московский "Международный расчетный банк" в конце 2015 года.



Российские деньги идут в том числе и на пропаганду - на это выделяют 30 миллионов рублей.



СБУ проверяет каналы финансирования российскими властями террористов ЛНР и ДНР в рамках нескольких уголовных дел.

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