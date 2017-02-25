Украина нуждается в оборонительном оружии США - Климкин
25.02.2017 14:55
Украине необходимо больше высокотехнологичного оружия, нужно эффективное взаимодействие с США и НАТО, считает глава МИД
Павел Климкин
Украине необходимо оборонительное оружие США. Об этом в интервью Зеркало недели сказал глава МИД Павел Климкин.
"Мы однозначно в нем нуждаемся. Я, правда, всегда говорю, что не люблю этого разделения - на летальное и нелетальное. Есть четкое понятие оборонительного оружия. Нам оно необходимо. Нам однозначно необходимо больше высокотехнологичного оружия, нам нужно эффективное взаимодействие с Соединенными Штатами и НАТО, причем во многих сферах", - подчеркнул Климкин.
Отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что новая американская администрация, критиковавшая предыдущую за мягкую реакцию на аннексию Крыма и события в Донбассе, будет более решительной и предоставит Украине летальное оборонительное оружие, Климкин сказал: "Тот, кто принимает решения, делает несколько иные заявления, чем те, кто следят за принятием решения. Я считаю, что значительная часть (не могу говорить обо всех, поскольку еще не имел возможности со всеми встретиться) представителей этой администрации имеет очень четкие представления о том, что такое ценности и каким образом их необходимо отстаивать. Многие люди, пришедшие в эту администрацию и имеющие разный опыт, разные карьеры, имеют определенные убеждения".
По словам Климкина, военно-техническое сотрудничество между Украиной и США однозначно будет продолжаться и развиваться.
"Мы однозначно в нем нуждаемся. Я, правда, всегда говорю, что не люблю этого разделения - на летальное и нелетальное. Есть четкое понятие оборонительного оружия. Нам оно необходимо. Нам однозначно необходимо больше высокотехнологичного оружия, нам нужно эффективное взаимодействие с Соединенными Штатами и НАТО, причем во многих сферах", - подчеркнул Климкин.
Отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что новая американская администрация, критиковавшая предыдущую за мягкую реакцию на аннексию Крыма и события в Донбассе, будет более решительной и предоставит Украине летальное оборонительное оружие, Климкин сказал: "Тот, кто принимает решения, делает несколько иные заявления, чем те, кто следят за принятием решения. Я считаю, что значительная часть (не могу говорить обо всех, поскольку еще не имел возможности со всеми встретиться) представителей этой администрации имеет очень четкие представления о том, что такое ценности и каким образом их необходимо отстаивать. Многие люди, пришедшие в эту администрацию и имеющие разный опыт, разные карьеры, имеют определенные убеждения".
По словам Климкина, военно-техническое сотрудничество между Украиной и США однозначно будет продолжаться и развиваться.
23 февраля сообщалось, что еще двое законодателей США призвали дать Украине летальное оружие.
16 февраля американской сенатор Джон Маккейн также призвал президента США "взять другой курс" - дать Украине летальное оружие и сохранить санкции против РФ
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