Контактная группа призвала прекратить обстрелы для ремонта ДФС
В ходе внеплановой видеоконференции трехсторонней контактной группы с участием представителей ОБСЕ, СЦКК и приглашением боевиков, последних призвали прекратить огонь для ремонта Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.
По ее словам, в результате повреждений фильтровальной станции тысячи людей остались без воды. Для обеспечения проведения ремонтных работ контактная группа призвала боевиков обеспечить режим тишины.
Также контактная группа призвала боевиков провести расследование инцидентов, связанных с обстрелом безоружного патруля СММ ОБСЕ и захватом беспилотника СММ ОБСЕ.
24 февраля в Ясиноватой боевики ДНР обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ и забрали у них беспилотник.
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