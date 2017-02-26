НАПК раскритиковало законопроект Литвина об отчетности партий
НАПК просит отклонить законопроект, разрешающий местным ячейкам партий, не финансирующимся из госбюджета, не подавать отчеты об имуществе, доходах и расходах, а также обязывает публиковать в газете "Голос Украины" ежеквартальный отчет партии и выводы НАПК по результатам его анализа. Автором законодательной инициативы стал народный депутат Владимир Литвин. Об этом написала глава НАПК Наталья Корчак в Facebook.
"Ведь фактически, это отказ избирателю в доступе к информации о финансовом состоянии партий, их доноров и субъектов финансирования предвыборной агитации для большинства зарегистрированных партий", - отмечает Корчак.
По мнению главы НАПК, публикация отчетов и выводов - это неплохая идея, однако, учитывая объемы и количество таких отчетов, это представляется "нереальным и финансово нерентабельным".
Также Корчак сообщает, что публикация отчетов партий на своих веб-сайтах уже предусмотрена другими законодательными актами.
23 февраля Верховная Рада провалила во втором чтении законопроект, запрещавший изъятие носителей информации при обыске.
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