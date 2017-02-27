СБУ взялась за Рубана после поездки в Донецк

СБУ проводит допрос руководителя ГО Офицерский корпус в связи с фактом нарушения им порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО

Сотрудники Службы безопасности проверяют факт нарушения руководителем ГО Офицерский корпус Владимиром Рубаном правил пересечения границы между подконтрольными Украине территориями и ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган у себя в Facebook.

"В Донецкой области СБУ проводит допрос Владимира Рубана в связи с фактом нарушения им установленного порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО. Также изучается вопрос о возможной отмене разрешения о пересечении линии соприкосновения гражданину Украины Рубану. Закон один для всех", - написала Сарган.

24 февраля 2017 года на сайтах боевиков появилась информация о том, что Рубан вместе с нардепом Надеждой Савченко прибыл в оккупированный Донецк. По их словам, главной целью их было посещение украинских заложников в ОРДО.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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