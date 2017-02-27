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Гибридная война: Франция просит Россию надавить на боевиков

27.02.2017 16:22
Франция осудила возобновление боевых действий в Донбассе, напомнив о давлении на ОБСЕ и раненых мирных жителях
Гибридная война: Франция просит Россию надавить на боевиков
Фото: EPA
Франция решительно осуждает возобновление боевых действий, в результате которых в последние дни мирные жители получили ранения на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Наблюдатели ОБСЕ были выбраны целью (обстрелов, - ред.) и их оборудование изъято. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, а Россию - использовать свое влияние на сепаратистов. Мы призываем к немедленному осуществлению режима прекращения огня, предусмотренного минскими соглашениями", - подчеркивается в сообщении.


25 февраля возле оккупированной Екатериновки боевики террористической организации ЛНР совершили очередную вооруженную провокацию против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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