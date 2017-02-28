В Луганске на митинг против блокады согнали студентов: фото

Несколько источников LIGA.net сообщили детали о митинге в оккупированном городе

В оккупированном Луганске сегодня несколько тысяч студентов согнали в центр города для обеспечения массовки на митинге против блокады ОРЛО.По информации, несколько групп студентов специально отпустили с занятий в одном из вузов, а некоторые пришли поддержать по собственному желанию.





"Да, сказали , что пропуски ставить не будут, но нужно прийти потому , что по списку проверят ", - сказал

LIGA.net студент Михаил , имя которого изменено в целях безопасности.



По его словам, " идейным " студентам специально раздали заранее подготовленные плакаты .











" Снимали все это российские каналы , но это уже не удивительно , им нужна же картинка ", - добавил он.