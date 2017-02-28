В Луганске на митинг против блокады согнали студентов: фото
28.02.2017 14:23
Несколько источников LIGA.net сообщили детали о митинге в оккупированном городе
Фото: сайты боевиков
В оккупированном Луганске сегодня несколько тысяч студентов согнали в центр города для обеспечения массовки на митинге против блокады ОРЛО.
По информации LIGA.net, несколько групп студентов специально отпустили с занятий в одном из вузов, а некоторые пришли поддержать по собственному желанию.
По его словам, "идейным" студентам специально раздали заранее подготовленные плакаты.
"Снимали все это российские каналы, но это уже не удивительно, им нужна же картинка", - добавил он.
В оккупированном Енакиево также прошла аналогичная акция.
По информации сайтов боевиков, в ней якобы приняли участие сотрудники Енакиевского меткомбината.
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По информации LIGA.net, несколько групп студентов специально отпустили с занятий в одном из вузов, а некоторые пришли поддержать по собственному желанию.
По его словам, "идейным" студентам специально раздали заранее подготовленные плакаты.
"Снимали все это российские каналы, но это уже не удивительно, им нужна же картинка", - добавил он.
В оккупированном Енакиево также прошла аналогичная акция.
По информации сайтов боевиков, в ней якобы приняли участие сотрудники Енакиевского меткомбината.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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