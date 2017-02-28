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В Луганске на митинг против блокады согнали студентов: фото

28.02.2017 14:23
Несколько источников LIGA.net сообщили детали о митинге в оккупированном городе
В Луганске на митинг против блокады согнали студентов: фото
Фото: сайты боевиков
В оккупированном Луганске сегодня несколько тысяч студентов согнали в центр города для обеспечения массовки на митинге против блокады ОРЛО.

По информации LIGA.net, несколько групп студентов специально отпустили с занятий в одном из вузов, а некоторые пришли поддержать по собственному желанию.

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"Да, сказали, что пропуски ставить не будут, но нужно прийти потому, что по списку проверят", - сказал LIGA.net студент Михаил, имя которого изменено в целях безопасности.

По его словам, "идейным" студентам специально раздали заранее подготовленные плакаты.
 

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"Снимали все это российские каналы, но это уже не удивительно, им нужна же картинка", - добавил он.

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Студентка Татьяна уточнила, что видела автобусы, специально подвозили пенсионеров для участия в митинге.

В оккупированном Енакиево также прошла аналогичная акция.

По информации сайтов боевиков, в ней якобы приняли участие сотрудники Енакиевского меткомбината.

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27 февраля сообщалось, что марионетки Кремля в руководстве террористических организаций ДНР и ЛНР угрожают с началом весны прекратить поставки угля на подконтрольную Украины территорию и ввести "внешнее управление" на всех промышленных предприятиях в зоне АТО, если частичная блокада территорий ОРДЛО будет снята.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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