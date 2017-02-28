Савченко: Я перешла линию разграничения по тропам контрабандистов

Нардеп Надежда Савченко сообщила, что разрешение на ее поездку в ОРДЛО выдала Москва, а охрану и конвой на месте ей организовывали боевики

Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что переходила линию разграничения контрабандистскими "козьими тропами". Об этом она заявила сегодня на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

По словам Савченко, линию разграничения она пересекала не с руководителем ГО Офицерский корпус Владимиром Рубаном.

"Как я переходила - высокие чиновники в СБУ, в принципе, знают. Если это кого-то интересует, я переходила теми козьими тропами, по которым гуляет контрабанда, которую крышует СБУ", - сказала она.

Отвечая на вопрос о том, кто с противоположной стороны давал разрешение на ее поездку, Савченко сказала: "Мне все равно, кто это организовывал. Естественно, на это давала разрешение Москва. Естественно, охрану и мое конвоирование на местном уровне организовывала ДНР".

24 февраля 2017 года на сайтах боевиков появилась информация о том, что Савченко прибыла в оккупированный Донецк вместе с руководителем ГО Офицерский корпус Владимиром Рубаном.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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