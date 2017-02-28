Захваченные районы Донбасса под угрозой экологического бедствия

Замминистра отметил, что уже четыре месяца как прекращена откачка грунтовых вод из шахт ОРЛО

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука не исключает экологической катастрофы из-за подтопления шахт в ОРЛО. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Тука подчеркнул, что с 26 октября 2016 года прекращена откачка грунтовых вод из шахт ОРЛО.

"Будущее захваченных шахт выглядит нерадужным. Оборудование демонтировано и вывезено в неизвестном направлении. Восстановить работу этих шахт уже невозможно. Уровень грунтовых вод поднимается, в районе возможно возникновение экологического бедствия - подтопление территории", - сказал Тука.

По его словам, Министерство топлива и энергетики сейчас прилагает усилия для спасения шахт, которые находятся на контролируемой Украине территории.

"Немецкие специалисты отмечают, что ситуация очень опасна", - уточнил Тука.

26 июля 2016 года Тука заявлял, что бездействие боевиков в Донбассе может привести к затоплению шахт на оккупированной территории.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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