Самый масштабный в Украине конкурс для студентов набирает обороты

1 100 студентов продолжают борьбу за поездку в Париж в рамках образовательного проекта "Авиатор 2017"

1 марта состоялся третий этап одного из самых популярных в стране образовательных конкурсов для студентов технических специальностей "Авиатор 2017". Его уже шестой год подряд проводит благотворительный Фонд Бориса Колесникова.

1 100 конкурсантов из 32 технических вузов и колледжей написали тесты по теории и истории авиации. У студентов был час на то, чтобы продемонстрировать свои знания профильных предметов.



Организаторы отмечают: далее в "Авиаторе" останутся 500 человек, у которых впереди еще два тура - этап-импровизация и защита собственного проекта. Сто победителей конкурса станут известны в апреле, а уже в июне они отправятся в столицу Франции и на Международный авиасалон Ле Бурже. Этот форум считается одним из самых престижных в авиационной отрасли, его посещают специалисты со всего мира, там демонстрируются последние достижения авиакосмической сферы и заключаются миллионные сделки.



"Ежегодно благотворительный Фонд дарит победителям "Авиатора" поездки на лучшие авиационные салоны мира во Францию и Великобританию. Ребята уже не чувствуют себя скованно, как это было в первые годы посещения форумов. Во время встреч со специалистами они демонстрируют блестящие знания и эрудицию, всячески доказывают, что украинские вузы дают сильную теоретическую базу и развивают практические навыки. Горжусь тем, что победители "Авиатора" являются представителями молодой украинской авиационной элиты, которая в будущем прославит нашу страну и приложит максимум усилий для развития ее инфраструктуры", - отметил Борис Колесников, Президент благотворительного фонда.



Проект "Авиатор 2017" стартовал в октябре 2016 года. Для участия в нем зарегистрировались 6 500 студентов из 44 технических вузов и колледжей страны. Конкурс длится полгода и состоит из пяти этапов, во время проведения которых ребята демонстрируют свои знания и эрудицию по авиационному и техническому английскому языку, основам авиации, точным наукам, презентуют свои разработки. Цель проекта - дать шанс лучшим украинским студентам открыть для себя большой мир авиации, перенять опыт зарубежных коллег и применить его в Украине.



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