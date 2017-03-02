Стець готовит список сайтов, которые хочет закрыть

Министр информполитики обещает найти механизм, как закрыть сайты, "подрывающие суверенитет Украины"

Министерство информполитики формирует список сайтов, которые "подрывают суверенитет Украины" и должны быть закрыты. Об этом на пресс-конференции сообщил министр Юрий Стець, передает Укринформ.

Стець сказал, что ждет от своего заместителя Дмитрия Золотухина список соответствующих сайтов.

"В ближайшие две недели я хочу, чтобы он (Золотухин, - ред.) принес на экспертный совет при Министерстве информполитики, куда входят медиаэксперты, общественные деятели, перечень сайтов, которые должны быть закрыты, например "Русская весна", "Новороссия" или еще какая пурга, которая подрывает суверенитет Украины", - сказал он.

Стець добавил, что этот перечень сайтов должны проанализировать СБУ и экспертный совет при министерстве.

"Мы найдем механизм, каким образом они будут закрыты в ближайшее время", - сказал министр.

По его словам, в законодательстве указано, что Министерство информполитики должно реагировать на сайты-нарушители, но не прописан механизм.

По мнению Стеця, министерство должно собрать необходимую информацию о таких сайтах и передать в суд для дальнейшего принятия решения. Поэтому министр надеется, что вскоре в законодательстве будет прописан четкий механизм.

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