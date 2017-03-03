Геращенко: Украина готова к серьезным компромиссам по заложникам

С вице-спикером Кнессета Израиля обсуждались вопросы освобождения заложников, сказала представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса

Украина готова к серьезным компромиссам в вопросе освобождения заложников. Об этом на встрече с вице - спикером Кнессета Израиля Талей Плосковой заявила представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

"Говорили об опыте Израиля в постконфликтном восстановлении, освобождении заложников. Знаменитая история, когда Израиль освободил своего военного, передав за него около 1000 человек, так вот, переговоры об этом освобождении продолжались почти три года, шли очень непросто. Я еще раз подчеркнула, что Украина готова к серьезным компромиссам в вопросе освобождения заложников.", - сказала Геращенко.

Она также обратила внимание на признание РФ "документов" ОРДЛО, что противоречит минским соглашениям, назвав это ползучей легализацией так называемых "республик".

По ее словам, это создает предпосылки для национализации украинского имущества на временно оккупированных территориях.

1 марта советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил, что Украина предлагает обмен заложников по формуле 228 на 47 человек, однако боевики передали некорректные списки.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.