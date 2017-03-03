Марушевская заявила о попытке обыска ее квартиры

Экс-глава Одесской таможни сейчас находится с рабочей поездкой за рубежом

Правоохранители из СБУ и Генпрокуратуры пришли с обысками домой к бывшему руководителю Одесской таможни Юлии Марушевской, которая сейчас находится в командировке за рубежом. Об этом она написала у себя в Facebook.

"Сотрудники СБУ и Генеральной прокуратуры пытаются провести обыски в моей квартире. Все это в период, когда я нахожусь в заграничной командировке и являюсь спикером при Freedom Forum", - рассказала она.

По словам Марушевской, с обысками к ней пришли в рамках "неизвестного уголовного производства".

При этом, по ее данным, параллельно обыски проводятся у возглавлявшего структуру "Открытое таможенное пространство" Романа Баховского. Эта структура, которая, как предполагалось, должна была по ускоренной процедуре оформлять морские грузы, была закрыта ГФС.

"Воспринимаю это как давление со стороны действующей власти и ответ на вчерашнее задержание НАБУ главы ДФС Романа Насирова", - отметила она.

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Вчера, 2 марта 2017 года, глава фискальной службы Роман Насиров срочно слег в больницу Феофания - в сопровождении следователей НАБУ и САП. Вчера правоохранители обыскивали здания ГФС: изымали документы и проводили другие следственные действия. В ведомствах утверждают, что действия Насирова по газовому делу нанесли государству убытки на сумму около 2 млрд гривень. НАБУ вручило ему подозрение, а САП будет требовать ареста.

Сумма убытков по коррупционной схеме, в использовании которой подозревают Насирова, составляет около двух миллиардов гривень. Отсрочка по уплате рентных платежей, хотя и предусмотрена законодательством, использовалась незаконно, так как предприятия, получавшие рассрочку, "вообще не платили", отметили в НАБУ.

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