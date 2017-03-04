Гройсман: Убытки от блокады составят $3,5 млрд

По словам Гройсмана, из-за блокады Донбасса рискуют потерять работу около 75 тысяч человек

Убытки Украины от блокады Донбасса составят около $3,5 млрд в год. Такую цифру назвал премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала Интер.



По предварительным подсчетам, 75 тысяч человек, которые работают в отрасли горной металлургии, могут потерять работу.



Запасы антрацитного угля сокращаются, а быстро заменить его импортом нельзя, заверил Гройсман.

По словам премьера, то, что происходит с блокадой - в интересах России.

15 января 2017 года несколько нардепов и других участников акции на перегоне Светланово-Шипилово в Луганской области разместили заграждение и объявили о начале "бессрочной акции по блокаде торговли с ОРДЛО". 11 февраля былзаблокированперегон Ясиноватая-Константиновка, а 25 января - участок Горный-Золотое на ж/д Луганск-Лисичанск-Попасная.

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