Депутаты БПП вмешались в дело Насирова - источник
Народные депутаты от Блока Петра Порошенко Глеб Загорий, Валерий Давиденко и Андрей Антонищак пытаются помешать транспортировке отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова в Институт кардиологии имени Стражеско. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах.
"Глеб Загорий, Валерий Давиденко и Андрей Антонищак", - назвал собеседник фамилии парламентариев.
Сейчас сотрудники НАБУ пытаются перевести Насирова в другое медучреждение, где ему смогут поставить объективный диагноз. Кроме того, рассматривается вариант скайп-конференции в суде для того, чтобы прямо в больнице избрать ему меру пресечения.
Как сообщают СМИ, в настоящее время автомобиль скорой помощи с чиновником стоит во дворе института имени Стражеско, к Насирову пустили жену.
Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ.
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