Депутаты БПП вмешались в дело Насирова - источник

Нардепы Глеб Загорий, Валерий Давиденко и Андрей Антонищак пытаются помешать перевезти Насирова в другое медучреждение, сообщает источник

Народные депутаты от Блока Петра Порошенко Глеб Загорий, Валерий Давиденко и Андрей Антонищак пытаются помешать транспортировке отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова в Институт кардиологии имени Стражеско. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах.



"Глеб Загорий, Валерий Давиденко и Андрей Антонищак", - назвал собеседник фамилии парламентариев.



Сейчас сотрудники НАБУ пытаются перевести Насирова в другое медучреждение, где ему смогут поставить объективный диагноз. Кроме того, рассматривается вариант скайп-конференции в суде для того, чтобы прямо в больнице избрать ему меру пресечения.

Как сообщают СМИ, в настоящее время автомобиль скорой помощи с чиновником стоит во дворе института имени Стражеско, к Насирову пустили жену.



Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ.



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