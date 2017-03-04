Оккупанты ведут огонь по всем направлениям: три бойца ВСУ ранены
04.03.2017 18:55
Оккупанты обстреливают ВСУ в Донбассе из минометов, артиллерии и гранатометов, ранены трое военных
Пророссийские террористы (фото - ЕРА)
За текущие сутки оккупанты 52 раза обстреляли позиции ВСУ в Донбассе, в результате чего трое украинских военных были ранены. Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Леонид Матюхин.
На луганском направлении оккупанты обстреляли из 152 мм артиллерии Калиново и Попасную, а из артиллерии 122 мм и минометов Новоалександровку, Крымское, Орехово, Попасную, Катериновку и Новозвановку. В районе Крымского террористы использовали противотанковые ракетные комплексы.
На донецком направлении танки и минометы обстреливали Авдеевку, Камянку, Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия Зайцево и Троицкое. Снайпер вел огонь по позициям ВСУ в районе Зайцево и Опытное.
За минувшие сутки, 3 марта 2017 года, в результате боевых действий в Донбассе ни один украинский военный не погиб, однако один боец ВСУ и один сотрудник Госпогранслужбы получили ранения.
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