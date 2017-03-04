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Суд по мере пресечения Насирову объявил перерыв до утра 5 марта

04.03.2017 23:05
Соломянский районный суд объявил перерыв в рассмотрении избрания меры пресечения отстраненному главе ГФС Роману Насирову до утра воскресенья
Суд по мере пресечения Насирову объявил перерыв до утра 5 марта
Роман Насиров (фото - facebook.com/walking.tree.7)
Соломянский районный суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения отстраненному главе ГФС Роману Насирову до 10:00 5 марта. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Ранее судебное заседание по мере пресечению Насирову сорвали: позвонили и сообщили о заминировании здания. Проверка взрывотехниками помещений заняла час.

Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско. 

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что Насирова перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья. 


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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