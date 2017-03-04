Врачи не нашли у Насирова проблем с сердцем - текст заключения

Врачи в Институте кардиологии имени Стражеско не нашли у отстраненного главы ГФС Романа Насирова неотложную кардиологическую патологию





"В результате проведенных дообследований( ЭКГ, Эхо-КГ, исследование артериального давления, биохимическое исследование крови) данных по острой неотложной кардиологичной патологии нет", - говорится в заключении.





В то же время медики Института кардиологии имени Стражеско отметили, что учитывая отсутствие цифрового носителя с коронаровентрикулографией Насирову, проведенной в больнице Феофания 3 марта, "оконачательное заключение о состоянии венцевого русла" они дать не могут.









Скриншот: facebook.com/bihus.info



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