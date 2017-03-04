USD:  26.96  27.26   EUR:  28.30  28.92  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Врачи не нашли у Насирова проблем с сердцем - текст заключения

04.03.2017 22:00
Врачи в Институте кардиологии имени Стражеско не нашли у отстраненного главы ГФС Романа Насирова неотложную кардиологическую патологию
Врачи не нашли у Насирова проблем с сердцем - текст заключения
Роман Насиров
Врачи не нашли у отстраненного главы ГФС Романа Насирова проблем с сердцем. Об этом сообщает Bihus.info, в распоряжении журналистов которого оказалась копия медицинского заключения из Института кардиологии имени Стражеско относительно Насирова.

"В результате проведенных дообследований( ЭКГ, Эхо-КГ, исследование артериального давления, биохимическое исследование крови) данных по острой неотложной кардиологичной патологии нет", - говорится в заключении.

В то же время медики Института кардиологии имени Стражеско отметили, что учитывая отсутствие цифрового носителя с коронаровентрикулографией Насирову, проведенной в больнице Феофания 3 марта, "оконачательное заключение о состоянии венцевого русла" они дать не могут.

17039267_1360843067301726_4078359399448957062_o.jpg

17022508_1360843063968393_7849856020275390868_n.jpg
Скриншот: facebook.com/bihus.info

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 