Врачи не нашли у Насирова проблем с сердцем - текст заключения
04.03.2017 22:00
Врачи в Институте кардиологии имени Стражеско не нашли у отстраненного главы ГФС Романа Насирова неотложную кардиологическую патологию
Роман Насиров
Врачи не нашли у отстраненного главы ГФС Романа Насирова проблем с сердцем. Об этом сообщает Bihus.info, в распоряжении журналистов которого оказалась копия медицинского заключения из Института кардиологии имени Стражеско относительно Насирова.
"В результате проведенных дообследований( ЭКГ, Эхо-КГ, исследование артериального давления, биохимическое исследование крови) данных по острой неотложной кардиологичной патологии нет", - говорится в заключении.
В то же время медики Института кардиологии имени Стражеско отметили, что учитывая отсутствие цифрового носителя с коронаровентрикулографией Насирову, проведенной в больнице Феофания 3 марта, "оконачательное заключение о состоянии венцевого русла" они дать не могут.
Скриншот: facebook.com/bihus.info
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