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Насирова осмотрят медики прямо в зале суда

04.03.2017 22:27
Адвокаты Роман Насирова добились медицинского осмотра отстраненного главы ГФС прямо в зале суда
Насирова осмотрят медики прямо в зале суда
Фото: facebook.com/walking.tree.7
В зал суда по делу Насирова прибыла бригада медиков для осмотра подозреваемого, судья постановил покинуть зал всем, кроме участников процесса. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Сторона защиты подозреваемого, которую представляют восемь адвокатов, настояла на медицинском осмотре их клиента прямо в зале суда, поскольку уверены, что Насиров нуждается в срочной госпитализации.

В 21:40 суд приступил к рассмотрению ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте отстраненного главы ГФС Романа Насирова.

Ранее судебное заседание по мере пресечению Насирову сорвали: позвонили и сообщили о заминировании здания. Проверка взрывотехниками помещений заняла час.

Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско.

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что Насирова перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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