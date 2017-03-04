Насирова осмотрят медики прямо в зале суда

Адвокаты Роман Насирова добились медицинского осмотра отстраненного главы ГФС прямо в зале суда





Сторона защиты подозреваемого, которую представляют восемь адвокатов, настояла на медицинском осмотре их клиента прямо в зале суда, поскольку уверены, что Насиров нуждается в срочной госпитализации.





В 21:40 суд приступил к рассмотрению ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте отстраненного главы ГФС Романа Насирова.





Ранее судебное заседание по мере пресечению Насирову сорвали : позвонили и сообщили о заминировании здания. Проверка взрывотехниками помещений заняла час.

Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско.

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что Насирова перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья.







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