СМИ: Насирова после суда увезли в БСМП, оттуда - в Феофанию
Отстраненного от обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова после судебного заседания в субботу, 4 марта, увезли в столичную Больницу скорой медицинской помощи, а спустя некоторое время - обратно в Феофанию. Об этом в Facebook сообщает BIHUS.info.
Согласно сообщению, в БСМП Насиров находился около двух часов, однако там "отказались его принимать и отправили по месту предыдущего лечения - в Феофанию".
Роман Насиров (фото - BIHUS.info)
Вчера, 4 марта, Соломенский районный суд Киева должен был избрать главе ГФС меру пресечения, однако заседание сорвали: неизвестные позвонили и сообщили о взрывчатке в здании суда. Проверка взрывотехниками помещений заняла час.
В итоге заседание по избранию меры пресечения Насирову перенесли на сегодня, 5 марта, на 10:00.
4 марта Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников Национального антикоррупционного бюро и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско.
В НАБУ сообщили, что чиновника перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья.
Позже было обнародовано заключение медиков, согласно которому проблемы с сердцем у Насирова не обнаружены.
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