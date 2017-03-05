СМИ: Насирова после суда увезли в БСМП, оттуда - в Феофанию

В БСМП Насиров находился около двух часов, однако там "отказались его принимать" и отправили назад в Феофанию

Отстраненного от обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова после судебного заседания в субботу, 4 марта, увезли в столичную Больницу скорой медицинской помощи, а спустя некоторое время - обратно в Феофанию. Об этом в Facebook сообщает BIHUS.info.



Согласно сообщению, в БСМП Насиров находился около двух часов, однако там "отказались его принимать и отправили по месту предыдущего лечения - в Феофанию".







Роман Насиров (фото - BIHUS.info)

Вчера, 4 марта, Соломенский районный суд Киева должен был избрать главе ГФС меру пресечения, однако заседание сорвали: неизвестные позвонили и сообщили о взрывчатке в здании суда. Проверка взрывотехниками помещений заняла час.



В итоге заседание по избранию меры пресечения Насирову перенесли на сегодня, 5 марта, на 10:00.



4 марта Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников Национального антикоррупционного бюро и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско.

В НАБУ сообщили, что чиновника перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья.



Позже было обнародовано заключение медиков, согласно которому проблемы с сердцем у Насирова не обнаружены.

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