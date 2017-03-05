Суд избирает меру пресечения Насирову: вторая попытка - фото

Заседание по избранию меры пресечения главе ГФС началось около 10:40

Отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова уже привезли в суд для избрания меры пресечения. Об этом с места событий сообщает корреспондент LIGA.net.



К суду уже прибыла карета скорой помощи с чиновником, а также его адвокаты. Спустя некоторое время журналистов пустили в помещение суда. Глава ГФС лежит на медицинских ношах, установленных в клетке, возле него дежурят медики.

Меру пресечения Насирову должен избрать Соломенский районный суд Киева, однако, как и вчера, заседание состоится в здании Шевченковского.

Около 10:40 заседание началось. В зале - большое количество представителей СМИ.





Роман Насиров в зале суда

Вчера, 4 марта, Соломенский суд должен был избрать главе ГФС меру пресечения, однако заседание сорвали: неизвестные позвонили и сообщили о взрывчатке в здании суда. Проверка взрывотехниками помещений заняла час.



В итоге заседание по избранию меры пресечения Насирову перенесли на сегодня, 5 марта, на 10:00.



4 марта Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников Национального антикоррупционного бюро и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско.



В НАБУ сообщили, что чиновника перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья.



Позже было обнародовано заключение медиков, согласно которому проблемы с сердцем у Насирова не обнаружены.

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