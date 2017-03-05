Украина и Германия подпишут соглашение о соцобеспечении

Президент уполномочил Андрея Реву подписать соглашение между Украиной и Германией о социальном обеспечении

Президент Украины Петр Порошенко уполномочил министра социальной политики Андрея Реву на подписание соглашения между Украиной и Германией о социальном обеспечении. Об этом сообщает сайт администрации президента.

"Уполномочить министра социальной политики Украины Реву Андрея Алексеевича на подписание соглашения между Украиной и Федеративной Республикой Германия о социальном обеспечении", - говорится в сообщении.

Распоряжение президента N329 от 31 октября 2013 года "О полномочиях Натальи Королевской на подписание cоглашения между Украиной и ФРГ о социальном обеспечении", согласно новому распоряжению, утратило силу.

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