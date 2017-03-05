Дело Насирова: заседание по отводу судьи состоится завтра

Ходатайство защиты главы ГФС по отводу судьи завтра, 6 марта, рассмотрит Апелляционный суд Киева

Заявление адвокатов главы ГФС Романа Насирова об отводе следственного судьи Александра Бобровника будет рассмотрено в понедельник, 6 марта 2017 года, в Апелляционном суде Киева. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Соломенского районного суда Яна Квитченко, передает корреспондент LIGA.net.



По ее словам, точное время рассмотрения ходатайства будет определено завтра утром.



Квитченко также подтвердила слова Бобровника о том, что судья - дежурный по рассмотрению данных ходатайств сегодня отсутствует.

"По решению собрания судей дежурство предусмотрено только по субботам, в воскресенье у нас такой возможности нет", - отметила она.

Кроме того, пресс-секретарь сообщила, что в дальнейшем заседания по избранию меры пресечения Насирову будут проходить в здании Апелляционного суда столицы.

В свою очередь прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Сымкив отметил, что по закону ходатайство об отводе должно быть рассмотрено сегодня. "Сейчас мы ждем судью, который может рассмотреть отвод… Это вопрос к суду, будет судья или нет", - сказал он.



Отвечая на вопрос, куда могут увезти Насирова из здания суда, Сымкив отметил, что если состояние здоровья чиновника не улучшится, его доставят в больницу. В какую именно, прокурор не уточнил.



На вопрос, не опасаются ли в САП, что по истечении срока временного задержания Насиров может исчезнуть, Сымкив ответил: "Мы будем принимать все меры, чтобы предотвратить такую ситуацию". При этом он не уточнил, будет ли Насирову по истечении срока объявлено о новом подозрении.

Сегодня, 5 марта, Соломенский райсуд Киева продолжил избирать меру пресечения Насирову.



Во время заседания сторона защиты заявила отвод судье Бобровнику якобы из-за его предвзятости. Рассмотреть данное ходатайство должен другой судья.



Однако в результате судебное заседание оказалось под угрозой срыва: как выяснилось, судья, рассматривающий ходатайства об отводах, сегодня отсутствует.



Срок временного содержания Насирова под стражей истекает в воскресенье вечером, 5 марта, в 23:00.



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