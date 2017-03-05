Дело Насирова: сотрудники НАБУ и САП ждут решения суда сегодня

Сотрудники НАБУ и САП будут находиться в Соломенском суде до 23 часов - до истечения срока содержания Насирова под стражей

Детективы НАБУ и прокуроры САП вместе с задержанным главой Государственной фискальной службы Романом Насировым будут оставаться в зале суда до продолжения заседания или завершения временного содержания подозреваемого под стражей (23:00). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения суд обязан обеспечить наличие дежурного судьм на случай заявления ходатайства об отводе служителя Фемиды, который слушает дело. Соломенский суд города Киева до сих пор не обеспечил это условие", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба также информирует, что официального решения о перенесении судебного рассмотрения, с указанием даты и времени, до которых объявлено перерыв, представители НАБУ и САП до сих пор не получили.

"Национальной антикоррупционное бюро ждет, что Соломенский районный суд города Киев все-таки примет сегодня решение по избранию меры пресечения в отношении подозреваемого главы Государственной фискальной службы Украины", - говорится также в сообщении.

Ранее сегодня пресс-секретарь Соломенского районного суда Яна Квитченко сообщила журналистам, что заявление адвокатов главы ГФС Романа Насирова об отводе следственного судьи Александра Бобровника будет рассмотрено в понедельник, 6 марта 2017 года, в Апелляционном суде Киева.

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