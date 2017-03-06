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Насиров остается в здании суда: у входа депутаты и митингующие

06.03.2017 02:57
У входа в суд дежурят народные депутаты и митингующие, которые намерены не дать Насирову покинуть здание
Насиров остается в здании суда: у входа депутаты и митингующие
Скриншот

После окончания заседания суда отстраненный глава ГФС Роман Насиров остается в здании.

В полночь Насирова освободили из-под стражи, суд не успел принять решение об избрании меры пресечения.

У входа в суд дежурят народные депутаты и митингующие. Их стало меньше, чем вечером, но депутаты призвали всех не уходить, чтобы не дать Насирову покинуть здание.

По словам депутатов, которые имеют право заходить в здание, рядом с Насировым есть врачи и адвокаты.

Главы НАБУ и САП, которых приглашали в суд и в присутствии которых глава ГФС хотел сделать заявление, пока не приехали.

Заседание продолжится сегодня, 6 марта, в 9:30 в Апелляционном суде. Сначала будут рассматривать заявление адвокатов Насирова об отводе следственного судьи Александра Бобровника.

Насиров добровольно согласился на то, чтобы детективы НАБУ и САП круглосуточно вели за ним наблюдение до решения суда. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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