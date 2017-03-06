Юрист из США в Гааге: Не все из воюющих против ВСУ - террористы

Не все из воюющих против регулярной украинской армии в Донбассе являются террористами в основном понимании этого слова, хотя в незаконных вооруженных формированиях есть те, кого нужно привлечь к ответственности за преступления такого рода. Об этом в своем выступлении заявил профессор международного права из Йельского университета Гарольд Хонджу Кох.

По его словам, официальный Киев не считает всех боевиков в зоне АТО "террористами".

"Я не хочу сказать, что все воюющие на востоке Украины являются террористами, так как есть точное определение терроризма: атаки на мирных жителей", - сказал он.

Однако, добавил профессор, из сообщений СМИ и материалов в соцсетях "всё видно", в том числе и то, что против Украины воюет "большая часть" незаконных вооруженных формирований региона.

Кох заявил, что при рассмотрении пункта о терроризме речь пойдет не о линейных подразделениях боевиков, а об эпизодах с терактами - уничтожением пассажирского лайнера рейса МН-17, обстрелах из РСЗО жилого квартала в Мариуполе, артиллерийских ударах по Авдеевке и другим городам, попадание из Града в маршрутку под Волновахой и прочих инцидентах.

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Также, по словам докладчика, Россия с начала силовой операции против Украины "неоднократно нарушила" права Украины и украинцев, в том числе поставками гибридной армии вооружений и боеприпасов.

В том случае, если Россия докажет, что ничего такого не делала и не делает, "не будет ни малейших проблем" с выполнением временных мер, которые заключаются, среди прочего, в запрете на любые поставки из РФ на неподконтрольную Украине территорию востока страны. С такими словами Кох обратился по поручению Украины к суду.

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