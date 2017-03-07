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Суд избрал меру пресечения для Насирова

07.03.2017 03:23
Судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник принял решение отправить Насирова под арест с правом внесения залога в размере 100 млн грн
Суд избрал меру пресечения для Насирова
Роман Насиров

Соломенский районный суд Киева отправил отстраненного главу ГФС Романа Насирова под арест с правом внесения залога в размере 100 млн грн. Такое решение вынес следственный судья Александр Бобровник, передает корреспондент LIGA.net.

Таким образом суд частично удовлетворил просьбу прокуроров, которые настаивали на залоге в размере 2 млрд гривень.

На внесение в 100 млн гривень у Насирова есть 5 дней.

Журналистов попросили покинуть зал судебных заседаний еще до того, как вывели Насирова. 

Если Насиров внесет залог, то будет помещен под домашний арест и обязан сдать свои загранпаспорта, а также воздержаться от общения с фигурантами дела и носить электронный браслет. 

2 марта сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании Государственной фискальной службы, а вечером того же дня объявили о подозрении главе ГФС Насирову. 

3 марта Кабинет министров принял решение отстранить его от обязанностей главы ГФС. 

С субботы, 4 марта, в Соломенском суде Киева Насирову пытаются избрать меру пресечения, процесс продолжается до сих пор.

Читайте также: У Насирова обнаружено британское и венгерское гражданство - САП 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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