Суд избрал меру пресечения для Насирова
Соломенский районный суд Киева отправил отстраненного главу ГФС Романа Насирова под арест с правом внесения залога в размере 100 млн грн. Такое решение вынес следственный судья Александр Бобровник, передает корреспондент LIGA.net.
Таким образом суд частично удовлетворил просьбу прокуроров, которые настаивали на залоге в размере 2 млрд гривень.
На внесение в 100 млн гривень у Насирова есть 5 дней.
Журналистов попросили покинуть зал судебных заседаний еще до того, как вывели Насирова.
Если Насиров внесет залог, то будет помещен под домашний арест и обязан сдать свои загранпаспорта, а также воздержаться от общения с фигурантами дела и носить электронный браслет.
2 марта сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании Государственной фискальной службы, а вечером того же дня объявили о подозрении главе ГФС Насирову.
3 марта Кабинет министров принял решение отстранить его от обязанностей главы ГФС.
С субботы, 4 марта, в Соломенском суде Киева Насирову пытаются избрать меру пресечения, процесс продолжается до сих пор.
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