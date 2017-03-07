Адвокат Насирова: Судья устал, но решение будет принято сегодня

Судебное заседания по избранию меры пресечения для Насирова длится уже более 14 часов

По мнению одного из адвокатов Романа Насирова, сегодня мера пресечения его подзащитному будет избрана судом, несмотря на продолжительность судебного заседания. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Однако он подчеркнул, что затяжное заседание суда может помешать судье принять объективное решение.

"Лучше решение принимать, когда ты не истощен. Вы же видите, как судья уже воспринимает (информацию - ред.). Каким образом судья сейчас будет изучать два тома дела?", - отметил адвокат.

Судебное заседания по избранию меры пресечения для Насирова длится уже более 14 часов. Сейчас в суде выступает сторона защиты, которая ранее заявила, что для им для выступления понадобится около трех часов.

Адвокат Насирова также проинформировал, что мера пресечения, после назначения ее судом, действует 60 дней.

Ранее сегодня Соломенский районный суд Киева отказался переносить заседание по избранию меры пресечения Насирову на завтра.

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