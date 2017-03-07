Адвокат рассказал, почему оснований для ареста Насирова нет

Адвокат указал на "сомнительное" состояние здоровья Насирова, которое является одним из оснований не отправлять его под арест

Оснований для ареста Романа Насирова, определенных Уголовно-процессуальным кодексом, нет. Об этом на заседании суда сообщил один из адвокатов отстраненного главы ГФС Светличный, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, 11 оснований для применения ареста как меры пресечения описаны в ст 178 УПК. Одно из них - весомость доказательств о совершении преступления. Подозрение на 67 страницах, считает он, недостаточно, а сам Насиров смог дать ответ на все вопросы прокуроров.

"Второе - тяжесть наказания, которое угрожает в случае признания вины. Статья предусматривает наказание от трех до шести лет. Это не 15 лет, не пожизненно, это не так уж и много. Давайте честно. Когда человек обвиняется в умышленном убийстве 39 или больше лиц, вы знаете такие случаи, то действительно, он может думать о том, чтоб сбежать. А если тут такое, можно сказать, наказание, то зачем такому опытному человеку куда-то бежать", - сказал Светличный.

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Адвокат добавил, что состояние здоровья Насирова - под сомнением, и это серьезное основание не отправлять его под арест. В его пользу также должно говорить отсутствие судимости и семейное положение - Насиров женат, и у него трое детей, которым шесть, четыре и один год.

Имущественное состояние подозреваемого, как следует из его декларации, выше среднего позволяет ему обеспечивать семью и "не совершать правонарушений", подчеркнул адвокат.

"Все мы очевидцы того, что было прошлой ночью - Роман Михайлович тут остался, на этой каталке, добровольно, чтобы не провоцировать радикально настроенных лиц, которые могли быть где-то рядом... Хотя мера пресечения еще не была избрана, уже он не нарушал и провокаций не допустил... Уже год или больше года ему было известно о том, что возможно предъявление подозрения. Разве не мог он этим воспользоваться и уже жить давно в Лондоне. Мог. Многие так сделали. Но он остался в стране до последнего и останется в Украине", - подытожил Светличный.

Ранее сегодня Соломенский суд отказался переносить заседание на следующий день.

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