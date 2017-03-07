МИД: Опровержение лжи РФ в Гааге будет лучшим подарком к 8 марта

В Международном суде ООН около 11:00 по киевскому времени началось второе заседание по иску Украины против России. Сегодня представляющие РФ юристы и дипломаты изложат суду свои аргументы. Глава украинской делегации на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль в Facebook призвала украинцев и международное сообщество развенчивать "банальность лжи и пропаганды" Кремля, которыми будет оперировать в суде российская сторона.

"Большинство из того, что мы услышим (в аргументах россиян, - ред.) будет для нас не новым, но от того не менее тяжелым: так сложно терпеть манипуляции и искажения, на которых сейчас строится вся политика РФ в отношении Украины. И нормальной реакцией было бы не видеть и игнорировать", - сказала она.

Зеркаль призвала украинцев и мировое сообщество следить за процессом и оперативно опровергать манипуляции российской стороны.

"Опровергать здесь и сейчас, для себя и для ваших друзей. Доказывать всю банальность лжи и пропаганды. Судебные процессы хорошо предоставляются для таких доказательств. Анна Арендт (пионер теории тоталитаризма, - ред.) сформировала такую ​​актуальную сегодня идею о банальности зла именно во время судебного процесса", - добавила дипломат МИД.

По словам Зеркаль, аргументированная реакция людей на ложь России в Гааге "будет самым оригинальным подарком к 8 марта".

"Потому что для нас это не праздник, а день, когда мы будем представлять свои возражения (в суде)", - пояснила замглавы МИД.

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Вчера, 6 марта 2017 года, в Международном суде ООН в Гааге Украина выдвинула три требования к государству-агрессору РФ: прекратить снабжать оккупационный контингент и боевиков в Донбассе, прекратить преследования по расовому и национальному признакам в Крыму и восстановить там работу Меджлиса, а также выплатить репарации за нанесенный войной ущерб.

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