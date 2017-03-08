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Сенат Канады поддержал ратификацию соглашения о ЗСТ с Украиной

08.03.2017 04:50
Сенат поддержал ратификацию соглашения во втором чтении. После согласования профильного комитета будет еще голосование в третьем чтении
Сенат Канады поддержал ратификацию соглашения о ЗСТ с Украиной

Верхняя палата федерального парламента Канады абсолютным большинством голосов поддержала ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной во втором чтении. Об этом сообщает Укринформ.

За проголосовали 102 из 105 сенаторов. 

Перед окончательным утверждением в третьем чтении документ повторно должен получить согласование профильного комитета. Ожидается, что голосование может состоятся в конце марта или в начале апреля. 

После утверждения Сенатом соглашение должен подписать генерал-губернатор. Для того, чтобы оно начало действовать, соглашение должен утвердить и парламент Украины.

15 февраля нижняя палата федерального парламента Канады поддержала ратификацию соглашения в третьем и окончательном чтении. 

Соглашение было подписано в июле прошлого года во время визита в Украину премьера Канады Джастина Трюдо.

После ратификации Канада отменит пошлины на 99,9% украинского импорта, а Украина сразу отменит 86% пошлин на импорт из Канады.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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