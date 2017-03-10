С апреля заработает безвизовый режим между Украиной и Албанией

Гражданам Украины можно будет находится на территории Албании не более 90 дней в течение шести месяцев

Соглашение между Украиной и Албанией о взаимной отмене визовых требований вступает в силу 1 апреля 2017 года. Об этом сообщил генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк у себя в Facebook.

"В соответствии с положениями соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Албании, которые пользуются действительными проездными документами ... могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой договорной стороны в течение срока, который не превышает 90 дней в течение 180", - написал Костюк.

4 ноября 2016 года главы внешнеполитических ведомств Украины и Албании подписали соглашение о взаимном внедрении безвизового режима.

Читайте также: Безвизовый режим для украинцев: календарный график процесса - СМИ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.