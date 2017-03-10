Турция не пускает прибывшие из оккупированного Крыма корабли

Турецкие порты уже около двух недель отказывают в швартовке кораблям, прибывшим из Крыма, даже если это турецкий корабль с турецкой командой

Турция приостановила морскую торговлю с временно оккупированным Россией Крымом и не пускает в свои порты прибывшие с полуострова корабли. Об этом турецкому агентству Hürriyet сообщил директор логистической компании "Selin Global" Арзыгюль Каймакчы.

"Наши рейсы осуществлялись между Зонгулдаком и портами Севастополя. Однако в последнее время, когда наши корабли прибывают из Севастополя, они так и не пришвартовываются в порте Зонгулдак. Это очень большая проблема, так как весь груз мы обязаны возвращать обратно экспортерам", - сказал он.

По словам Каймакчы, раз паромы не швартуют, "значит, его невозможно и разгрузить".

"На данный момент морская торговля между Крымом и Турцией остановлена", - констатировал он.

Также он сообщил, что возникшая проблема обсуждается с крымскими портами уже две недели, а экспортеры и импортеры несут из-за турецкого запрета на прием кораблей с оккупированной территории "большие убытки". Глава компании отметил, что сейчас на турецкие товары - фрукты, овощи и строительные материалы - в Крыму очень высокий спрос и уже законтрактованы большие объемы поставок.

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"Запрет наложен из-за того, что корабли прибыли из Крыма. У нас есть турецкие корабли, на которых работает целиком и полностью турецкий персонал. Но корабль до сих пор не может пришвартоваться. Причина - он прибыл из Крыма", - подчеркнул Каймакчы.

Турецкий бизнесмен видит "пока что только одно решение" - отправлять корабли в другой порт и уже оттуда идти швартоваться в турецкие порты. Однако, по его словам, пока так никто не сделал: все корабли стоят у берегов Турции.

В 2015 году отношения между Россией и Турцией резко ухудшились после того, как турецкие ВВС 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24 на границе с Сирией. В ответ на запрет ввоза товаров из Турции в РФ, президент Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара будет действовать "терпеливо, без эмоций" перед тем как принять решение по поводу ответных мер. Но вскоре сотрудничество между РФ и Турцией возобновилось и расширилось.

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