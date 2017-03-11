Зеркаль: 12 мая арбитраж займется иском к РФ по морскому праву

Замглавы МИД Елена Зеркаль сообщила, что первое слушание по иску Украины о нарушении Россией конвенции по морскому праву пройдет 12 мая





"Слушание по процедурным вопросам назначено на 12 мая. Во время этого слушания будут решаться организационные вопросы", - сообщила замминистра.





Зеркаль допустила, что ради затягивания процесса российская сторона может настаивать на том, что суд должен сначала принять решение о своей юрисдикции, а уж после - рассматривать дело по сути. "Наше мнение - невозможно рассматривать вопрос юрисдикции суда без рассмотрения вопроса по сути", - подчеркнула она.





В сентябре прошлого года Министерство иностранных дел Украины официально направило МИД РФ уведомление об арбитраже и исковое заявление об инициировании арбитражного разбирательства в соответствии с приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. При помощи арбитража Украина стремится остановить нарушения Российской Федерацией положений Конвенции, а также обеспечить защиту своих прав в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, включая права Украины на природные ресурсы континентального шельфа Крыму.





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