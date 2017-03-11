USD:  26.75  27.07   EUR:  28.10  28.80  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Зеркаль: 12 мая арбитраж займется иском к РФ по морскому праву

11.03.2017 19:49
Замглавы МИД Елена Зеркаль сообщила, что первое слушание по иску Украины о нарушении Россией конвенции по морскому праву пройдет 12 мая
Зеркаль: 12 мая арбитраж займется иском к РФ по морскому праву
Елена Зеркаль (фото - ЕРА)
Проведение организационного слушания в арбитраже по иску Украины о нарушении Россией конвенции ООН по морскому праву назначено на 12 мая. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в комментарии ZN.UA

"Слушание по процедурным вопросам назначено на 12 мая. Во время этого слушания будут решаться организационные вопросы", - сообщила замминистра. 

Зеркаль допустила, что ради затягивания процесса российская сторона может настаивать на том, что суд должен сначала принять решение о своей юрисдикции, а уж после - рассматривать дело по сути. "Наше мнение - невозможно рассматривать вопрос юрисдикции суда без рассмотрения вопроса по сути", - подчеркнула она. 

В сентябре прошлого года Министерство иностранных дел Украины официально направило МИД РФ уведомление об арбитраже и исковое заявление об инициировании арбитражного разбирательства в соответствии с приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. При помощи арбитража Украина стремится остановить нарушения Российской Федерацией положений Конвенции, а также обеспечить защиту своих прав в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, включая права Украины на природные ресурсы континентального шельфа Крыму.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 