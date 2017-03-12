Высший совет правосудия впервые разрешил арестовать судью

Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство ГПУ о заключении под стражу судьи Константина Бобовского

Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о заключении под стражу судьи Суворовского районного суда Одессы Константина Бобовского. Об этом сообщает Громадське.

Генпрокуратура подозревает его в вымогательстве и желании получения неправомерной выгоды за счет участников дела, которое он ведет.



Прокуратура просила о мере пресечения в виде содержания под стражей, поскольку следствие считает, что он может оказать давление на свидетелей и пользоваться связями в правоохранительных органах во избежание правосудия.



Кроме того, прокуратура подозревает, что судья может исказить или уничтожить доказательства и оказать давление на судей, на которых перераспределено дело, в котором Бобовского подозревают в совершении неправомерных действий. Также есть оперативные данные, что судья может выехать за границу и скрываться от органов следствия.

Издание отмечает, что это первый случай, когда Высший совет правосудия рассматривал вопрос предоставления согласия на заключение судьи под стражу, поскольку до начала реформы судопроизводства вопрос неприкосновенности судей был в компетенции Верховной Рады.

Высший совет правосудия начал работать 12 января 2017 года.



Бобовского и адвоката Игоря Верхолу ГПУ и СБУ якобы поймали на взятке в начале ноября прошлого года.



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