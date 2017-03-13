В четверг начнется суд по Цареву, могут провести процедуру заочно

Если экс-нардеп, который сейчас живет во временно оккупированном Крыму, не явится в суд, производство могут провести по процедуре заочного осуждения

В четверг, 16 марта, Шевченковский райсуд Киева намерен рассмотреть уголовное производство против экс-нардепа от Партии регионов Олега Царева, который подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом говорится в повестке из суда, которая опубликована в сегодняшнем номере Урядового курьера.

Бывшего депутата обвиняют по статьям 103 и 110 Уголовного кодекса.

Судебное заседание должно состояться в 14:30.

Если Царев, который сейчас живет во временно оккупированном Крыму, не явится в суд, производство могут провести по процедуре заочного осуждения.

Фото со страниц газеты:

3 июня 2014 года Верховная Рада лишила Царева депутатской неприкосновенности. Следствие считает, что в период с апреля по май 2014 года, будучи нардепом, он принимал участие в сепаратистских собраниях и призывал людей к свержению конституционного строя.

31 января 2017 года суд пытался начать рассмотрение дела Царева.

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