Климкин о кандидате РФ на Евровидение-2017: Очередная провокация

Представитель страны-агрессора РФ Юлия Самойлова незаконно пересекла границу и посетила оккупированный Крым в июне 2015 года

Глава МИД Павел Климкин назвал очередной провокацией со стороны РФ участие представителя Юлии Самойловой в песенном конкурсе Евровидение-2017. Самойлова незаконно пересекла границу и посетила оккупированный Крым в июне 2015 года, передает корреспондент LIGA.net.

"СБУ проверяет ее, есть заявление (вопрос о российском кандидате на Евровидение Юлии Самойловой, - ред.). Я считаю, что закон должен быть один для всех. Россия уже много лет занимается провокациями", - сказал Климкин.

13 марта сообщалось, что решение СБУ о том, разрешать ли въезд в Украину Самойловой будет принято в ближайшее время.

На конкурсе Самойлова, которая передвигается на инвалидной коляске, намерена исполнить песню "Flame Is Burning"

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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