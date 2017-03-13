Следствию неизвестно, где находится британский паспорт Насирова

Представитель САП отметил, что глава ГФС Роман Насиров за время пребывания на должности 60 раз пересекал границу Украины

Следствию неизвестно, где находится британский паспорт отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова. Об этом сегодня в ходе судебного заседания в Апелляционном суде Киева заявил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает корреспондент LIGA.net.

"Действительно, 60 раз господин Насиров пересекал (за время пребывания на должности главы ГФС, - ред.) границу Украины. Да, это действительно риск, так как он в любое время может покинуть Украину. Что касается паспорта гражданина Великобритании... На данное время его местонахождение стороне обвинения неизвестно", - сказал прокурор САП.

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Ранее в ходе заседания представители САП заявили, что залог в размере 100 млн грн является недостаточным и подали апелляционную жалобу с требованием увеличить эту сумму до 2 млрд грн.

В свою очередь адвокаты Насирова требуют отмены постановления суда первой инстанции о применении меры пресечения для их подзащитного в виде содержания под стражей.

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7 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева отправил Насирова под арест с правом внесения залога в размере 100 млн гривень. Адвокаты чиновника подали апелляцию на это решение суда.

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