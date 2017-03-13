Следствию неизвестно, где находится британский паспорт Насирова
Следствию неизвестно, где находится британский паспорт отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова. Об этом сегодня в ходе судебного заседания в Апелляционном суде Киева заявил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает корреспондент LIGA.net.
"Действительно, 60 раз господин Насиров пересекал (за время пребывания на должности главы ГФС, - ред.) границу Украины. Да, это действительно риск, так как он в любое время может покинуть Украину. Что касается паспорта гражданина Великобритании... На данное время его местонахождение стороне обвинения неизвестно", - сказал прокурор САП.
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Ранее в ходе заседания представители САП заявили, что залог в размере 100 млн грн является недостаточным и подали апелляционную жалобу с требованием увеличить эту сумму до 2 млрд грн.
В свою очередь адвокаты Насирова требуют отмены постановления суда первой инстанции о применении меры пресечения для их подзащитного в виде содержания под стражей.
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7 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева отправил Насирова под арест с правом внесения залога в размере 100 млн гривень. Адвокаты чиновника подали апелляцию на это решение суда.
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