В Раде принял присягу новый депутат от БПП
Народный депутат Юрий Буглак, избранный в Верховную Раду по списку партии Блок Петра Порошенко, на пленарном заседании во вторник, 14 марта, принял присягу парламентария. Об этом из сессионного зала сообщает корреспондент LIGA.net.
Буглак, включенный в избирательный список БПП под номером 81, сменил в Раде Алексея Савченко, которого парламент 21 февраля 2017 года лишил депутатского мандата в связи с назначением главой Николаевской облгосадминистрации.
Членом фракции БПП новоиспеченный нардеп станет только после подачи соответствующего заявления.
Читайте также: Членами группы Хомутынника в Раде стали еще два депутата
3 марта 2017 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Буглака народным депутатом.
Ранее Буглак занимал должность главного юридического советника кондитерской корпорации Roshen. Он также является давним бизнес-партнером президента Петра Порошенко.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:19
-
11:00
-
10:44
-
10:33
-
10:09
Новости партнеров
- 46751
- 25663
- 22609
- 19079
- 13668