В Раде принял присягу новый депутат от БПП

Юрий Буглак сменил в парламенте Алексея Савченко, назначенного главой Николаевской ОГА. Новоиспеченный нардеп - давний бизнес-партнер Петра Порошенко

Народный депутат Юрий Буглак, избранный в Верховную Раду по списку партии Блок Петра Порошенко, на пленарном заседании во вторник, 14 марта, принял присягу парламентария. Об этом из сессионного зала сообщает корреспондент LIGA.net.



Буглак, включенный в избирательный список БПП под номером 81, сменил в Раде Алексея Савченко, которого парламент 21 февраля 2017 года лишил депутатского мандата в связи с назначением главой Николаевской облгосадминистрации.



Членом фракции БПП новоиспеченный нардеп станет только после подачи соответствующего заявления.



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3 марта 2017 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Буглака народным депутатом.



Ранее Буглак занимал должность главного юридического советника кондитерской корпорации Roshen. Он также является давним бизнес-партнером президента Петра Порошенко.



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