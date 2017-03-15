Полиция обнаружила, что чешская фирма, на которую работали в основном украинцы, использовала их труд с нарушением законодательства

Из Чехии депортируют группу украинцев, которые работали на чешский интернет-магазин. Об этом сообщает Радио Свобода.



Полиция обнаружила на фирме, что труд украинцев использовали с нарушением законодательства.



Как уточняет полиция, депортировать решили 74 из 85 задержанных иностранцев. Против еще 11 продолжают административные процедуры.



Спикер пражского управления полиции сказал, что пока это самое массовое задержание нелегальных сотрудников в одной фирме, большинство из них - украинцы.



В интернет-магазине заверяют, что не нарушали законодательство.



При этом руководитель компании в одном из телеинтервью сам назвал польскую фирму, которая предоставила ему этих сотрудников. И та фирма не имела на это права.



Сейчас в Чехии находятся 130 тысяч украинцев, которые стали самым большим национальным меньшинством.

В феврале чешское правительство приняло решение увеличить количество квот для местных компаний относительно приема украинцев на работу в два раза.

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