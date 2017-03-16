Рада ввела штрафы для военных как альтернативу гауптвахте

Авторы принятого закона отмечают, что возможность штрафа обеспечит неотвратимость наказания для отдельных категорий, например, для военных-женщин

Верховная Рада ввела штрафы за совершенные военнослужащими административные нарушения как альтернативу гауптвахте. За изменения в некоторые законы касательно усиления ответственности военных и других лиц N5112 в целом проголосовали 229 народных депутатов, сообщает корреспондент LIGA.net.



Принятым законом вводится возможность штрафовать военнослужащих-нарушителей вместо их ареста - отправки на гауптвахту. Согласно документу, отказ от выполнения законных требований командира влечет за собой штраф от 70 до 145 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок до семи суток. За такое нарушение в условиях особого периода предусмотрен штраф от 145 до 285 минимумов доходов граждан или гауптвахта на срок от семи до десяти суток.



В соответствии с законодательным актом, самовольно покинувшие воинскую часть или место службы попадают на гауптвахту до пяти суток. Уничтожение или повреждение военного имущества влекут за собой штраф от 70 до 145 минимумов или арест на гауптвахте до семи суток. В условиях же особого периода штраф увеличивается до 145-285 минимумов, арест - до семи-десяти суток.



За незаконное пользование военным транспортом или другим имуществом, не для выполнения заданий, предусмотрены штраф от 70 до 145 минимумов либо арест на гауптвахте до семи суток. В условиях особого периода штраф составит от 145 до 285 минимумов, арест - от семи до десяти суток.



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Превышение военным власти или служебных полномочий будет наказываться штрафом от 70 до 145 минимумов или арестом на срок до семи суток, в особый период - штрафом от 145 до 285 минимумов или гауптвахтой от семи до десяти суток.



Как отмечается в пояснительной записке к документу, возможность штрафа позволит обеспечить неотвратимость наказания для отдельных категорий, например, для военнослужащих-женщин, для которых не может быть применен арест на гауптвахте.

Также сегодня, 16 марта 2017 года, Рада приняла закон, которым утвердила электронный реестр военнообязанных.



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