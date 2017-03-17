ОБСЕ просят помочь освободить захваченных подростков в Донецке
17.03.2017 09:43
Украина готова к компромиссам в вопросе освобождения заложников, сказала первый вице-спикер Верховной Рады
Ирина Геращенко
Вчера, 16 марта, на пятой встрече комитета ассоциации Украина-ЕС парламентарии обратились к координатору гуманитарной подгруппы ОБСЕ Тони Фришу с просьбой занять более активную позицию в вопросе освобождения подростков, которые до сих пор содержатся в СИЗО оккупированного Донецка. Об этом у себя в Facebook cообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.
Она напомнила, что представители ОРДО обещали освободить их еще в декабре прошлого года.
"Представители всех фракций подчеркнули, что считают приоритетными безопасный и гуманитарный блок минских соглашений. И Украина готова к компромиссам в вопросе освобождения заложников, но при этом все депутаты подчеркнули, что есть те преступления, которые не попадают под амнистию", - отметила Геращенко.
Она напомнила, что представители ОРДО обещали освободить их еще в декабре прошлого года.
"Представители всех фракций подчеркнули, что считают приоритетными безопасный и гуманитарный блок минских соглашений. И Украина готова к компромиссам в вопросе освобождения заложников, но при этом все депутаты подчеркнули, что есть те преступления, которые не попадают под амнистию", - отметила Геращенко.
16 марта сообщалось, что в оккупированном Донбассе количество украинских заложников увеличилось до 118 человек.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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