ОБСЕ просят помочь освободить захваченных подростков в Донецке

Украина готова к компромиссам в вопросе освобождения заложников, сказала первый вице-спикер Верховной Рады



Она напомнила, что представители ОРДО обещали освободить их еще в декабре прошлого года.



"Представители всех фракций подчеркнули, что считают приоритетными безопасный и гуманитарный блок минских соглашений. И Украина готова к компромиссам в вопросе освобождения заложников, но при этом все депутаты подчеркнули, что есть те преступления, которые не попадают под амнистию", - отметила Геращенко.







16 марта сообщалось , что в оккупированном Донбассе количество украинских заложников увеличилось до 118 человек.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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