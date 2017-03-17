Роспуска Рады не будет, досрочных выборов хочет РФ - Порошенко

Дестабилизация ситуации в Украине изнутри - один из методов ведения Кремлем гибридной войны, сказал глава государства

Досрочные парламентские выборы нужны исключительно России, поэтому роспуска Верховной Рады не будет. Об этом заявил президент Петр Порошенко в обращении по поводу столетия событий украинской революции 1917-1920 годов, передает корреспондент LIGA.net.

"За четыре года украинской национальной революции прошлого столетия власть в Киеве сменилась, представьте себе, как минимум 14 раз. Кому от этого стало легче? Кому, кроме Кремля, который получил тотальный контроль над Украиной на целых 70 лет?" - сказал он.



Россия хочет, чтобы и сейчас власть в Украине менялась с такой же регулярностью.



"Россия всегда пользовалась в своих интересах преимуществами демократических систем в соседних государствах, чтобы поглотить их, начиная со времен Новгорода и Речи Посполитой и заканчивая Центральной Европой в годы Второй мировой войны", - напомнил он.



По его словам, расшатывание ситуации в Украине изнутри и сейчас служит одним из способов гибридной войны Кремля.





"И, поскольку в соответствии с Конституцией решение о досрочных парламентских выборах и роспуске парламента принимает исключительно президент Украины, я хочу еще раз предупредить: досрочных парламентских выборов, в которых в первую очередь заинтересована Россия, я не поддержу, а значит, их не будет", - отметил Порошенко.



Президент добавил, что уже прошел свой экватор на президентском посту, а Верховная Рада к нему приближается: "Не так уже много времени до плановых выборов".











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