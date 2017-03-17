СБУ: Спецслужбы РФ продвигают в Украине идею этнических автономий

Москва, опираясь на гражданские движения и экстремистские ячейки, "пытается расшатать наше государство изнутри", отметил Василий Грицак

Спецслужбы государства-агрессора России пытаются использовать этнический фактор для разжигания сепаратистских настроений и внедрения идеи собственных автономий среди этнических венгров, румын, болгар, гагаузов и русинов на западе и юго-западе Украины. Об этом сегодня в ходе конференции в Киевском университете имени Тараса Шевченко заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает корреспондент LIGA.net.



"Действия РФ (в Украине) сопровождаются беспрецедентной разведывательной, подрывной и диверсионной деятельностью, призванной расширить зону нестабильности на другие регионы Украины. Опираясь на гражданские движения, экстремистские ячейки, российская сторона пытается расшатать наше государство изнутри, в том числе продвигая идею скрытой федерализации. Предпринимаются попытки использовать этнический фактор для провоцирования автономических настроений на западе и юго-западе Украины. Внимание Москвы привлекают общины венгров, румын, болгар, гагаузов и этнографическая группа русинов", - сказал он, подчеркнув, что СБУ держит на контроле эту ситуацию.

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Грицак также заверил, что власти Закарпатской области, где проживают представители почти 100 народностей, не допустят развития сепаратистских процессов в этом регионе.

Ранее глава СБУ заявил, что развязанная Россией гибридная война охватывает все регионы Украины и симулирует сепаратистские движения.



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